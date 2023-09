Lies of P: trapela in rete la lista completa di trofei e obiettivi

L'uscita di Lies of P, il soulslike ispirato a Pinocchio, è fissata per il 19 settembre. Mancano pochi giorni alla release ufficiale e in rete, come di consueto, è già trapelata la lista ufficiale dei trofei e degli obiettivi che si potranno sbloccare superando determinate sfide. La riportiamo in questo articolo.

Se preferite evitare anticipazioni di qualsiasi tipo legate a sfide, obiettivi e meccaniche di gameplay in generale, suggeriamo di rimandare la lettura di questo articolo a un secondo momento, in quanto l'elenco di trofei e obiettivi contiene inevitabilmente degli spoiler.

Fatta questa doverosa premessa, a seguire potete consultare l'intera lista degli obiettivi di Lies of P. Stando a quanto riportato su PowerPyx, la versione Playstation custodirà un totale di 43 trofei, di cui 26 di bronzo, 13 d'argento, 3 d'oro e 1 di platino.

Lies of P : Ottieni tutti i trofei

: Ottieni tutti i trofei Real boy : Raggiungi la fine del gioco

: Raggiungi la fine del gioco Free from the puppet string : Raggiungi la fine del gioco

: Raggiungi la fine del gioco Rise of P : Raggiungi la fine del gioco

: Raggiungi la fine del gioco The First Puppet : Uccidi il Burattino Senza Nome

: Uccidi il Burattino Senza Nome Strongest Normal Weapon : Rafforza un'arma normale al suo livello massimo

: Rafforza un'arma normale al suo livello massimo Strongest Special Weapon : Rafforza un'arma speciale al suo livello massimo

: Rafforza un'arma speciale al suo livello massimo Strongest Legion Arm : Modifica un Braccio della Legione al suo livello massimo

: Modifica un Braccio della Legione al suo livello massimo Extreme Potential : Attiva l'Organo P alla Fase 5

: Attiva l'Organo P alla Fase 5 Pianist of Krat : Suona una melodia perfetta al pianoforte dell'Hotel Krat

: Suona una melodia perfetta al pianoforte dell'Hotel Krat Legion Arm Collector : Colleziona tutte le Armi della Legione

: Colleziona tutte le Armi della Legione Special Weapon Collector : Colleziona tutte le armi speciali

: Colleziona tutte le armi speciali Normal Weapon Collector : Colleziona tutte le armi normali

: Colleziona tutte le armi normali Golden Melody : Raccogli e riproduci tutti i brani

: Raccogli e riproduci tutti i brani Learning about Emotions : Impara tutti i gesti

: Impara tutti i gesti Veteran Explorer : Decifra tutti i ricettacoli criptici e reclama le ricompense

: Decifra tutti i ricettacoli criptici e reclama le ricompense End of Riddles : Scopri tutti i Santuari della Trinità

: Scopri tutti i Santuari della Trinità First Lie : Di' una bugia davanti all'ingresso dell'Hotel Krat

: Di' una bugia davanti all'ingresso dell'Hotel Krat Stargazer’s Guide : Ripara uno Stargazer

: Ripara uno Stargazer Exploring Possibilities : Prova ad assemblare un'arma

: Prova ad assemblare un'arma The Ultimate Defense Technique : Distruggi l'arma di un nemico con una guardia perfetta

: Distruggi l'arma di un nemico con una guardia perfetta Fatal Blow : Sferra un Attacco Fatale con successo

: Sferra un Attacco Fatale con successo The Bastards and the Sweepers : Uccidi un Cacciatore

: Uccidi un Cacciatore Parade Master : Uccidi il Mastro della Parata

: Uccidi il Mastro della Parata Scrapped Watchman : Uccidi il Guardiano Smantellato

: Uccidi il Guardiano Smantellato King’s Flame : Uccidi la Fiamma del Re

: Uccidi la Fiamma del Re Fallen Archbishop : Uccidi l'Arcivescovo Andreus Decaduto

: Uccidi l'Arcivescovo Andreus Decaduto The Delayed Match : Uccidi l'Anziano della Confraternita del Coniglio Nero

: Uccidi l'Anziano della Confraternita del Coniglio Nero King of Puppets : Uccidi Romeo, Re dei Burattini

: Uccidi Romeo, Re dei Burattini The Champion of Evolution : Uccidi il Campione Victor

: Uccidi il Campione Victor Puppet-Devouring Green Monster : Uccidi il Mostro Verde divora burattini

: Uccidi il Mostro Verde divora burattini Corrupted Parade Master : Uccidi il Mastro della Parata Corrotto

: Uccidi il Mastro della Parata Corrotto Revenge of Black : Uccidi la Confraternita del Coniglio Nero

: Uccidi la Confraternita del Coniglio Nero The Complete One : Uccidi Laxasia il Completo

: Uccidi Laxasia il Completo The Awakened God : Uccidi il Dio risvegliato Simon Manus

: Uccidi il Dio risvegliato Simon Manus Bear Gold Coin Fruit : Raccogli il Frutto della Moneta d'oro

: Raccogli il Frutto della Moneta d'oro From Across the Rift : Uccidi tutti i tipi di Farfalle Dimensionali

: Uccidi tutti i tipi di Farfalle Dimensionali The Story of the Prince : Scopri l'ultima storia di Venigni

: Scopri l'ultima storia di Venigni The Story of the Refined Old Lady : Scopri l'ultima storia di Antonia

: Scopri l'ultima storia di Antonia The Story of the One Who Dreamed : Scopri l'ultima storia di Simon Manus

: Scopri l'ultima storia di Simon Manus The Story of One Father : Scopri l'ultima storia di Geppetto

: Scopri l'ultima storia di Geppetto The Story of a Stranger Girl : Scopri l'ultima storia di Eugénie

: Scopri l'ultima storia di Eugénie The Story of the Blue Butterfly: Scopri l'ultima storia di Sophia.

Questa è la lista completa degli obiettivi. Vi ricordiamo che Lies of P è previsto arrivare su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 19 Settembre 2023. Per approfondimenti, consultate la data del preload e il peso delle versioni PS4 e PS5 di Lies of P.