Lies of P potrebbe trasformarsi in Bloodborne per PC grazie alle mod

La versione demo per PC di Lies of P sta attirando l'attenzione di numerosi modder, il cui lavoro ha già dato i primi frutti. L'obiettivo degli utenti è infatti quello di trasformare il soulslike nella tanto agognata remastered per PC di Bloodborne e, a giudicare dalle prime mod, ne vedremo delle belle.

A distanza di solo qualche giorno dalla pubblicazione della demo di Lies of P su Steam, la community si è già messa all'opera e, come potete vedere nel video in apertura della notizia, è ora possibile aggirarsi fra le strade di Karat vestendo i panni del Cacciatore di Yharnam. Il lavoro svolto dai modder è incredibile, poiché non solo è stato sostituito il modello del protagonista, ma anche quello delle tre armi: grazie alla mod, è infatti possibile scegliere se impugnare la lama dentata o lo spadone di Ludwig, entrambe armi iconiche del titolo FromSoftware.

Per adesso si tratta di modifiche puramente estetiche, ma è chiaro che l'obiettivo finale degli sviluppatori sia quello di mettere mano alla build finale del gioco e trasformarlo completamente. Insomma, l'uscita di Lies of P il prossimo settembre potrebbe permettere di avere qualcosa di molto simile alla versione PC di Bloodborne che i fan attendono da anni.

