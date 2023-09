Lies of P: trucchi per sconfiggere il Maestro della Sfilata, il primo boss

Sebbene rispetto alla demo di Lies of P sia più semplice, il primo boss è un osso duro anche nella versione finale. Al netto delle modifiche che Neowiz ha apportato al combat system, questo nemico riesce a mettere in seria difficoltà anche i giocatori più navigati, quindi abbiamo pensato di proporvi alcuni consigli per mandarlo al tappeto.

Innanzitutto, occorre precisare che lo scontro con il Maestro della Sfilata si divide in due fasi e la prima di queste non è poi così complessa. La vera forza di questo temibile avversario esplode solo nella seconda parte dello scontro. Ma procediamo per gradi.

Nel corso della prima fase, il nemico alterna pugni diretti a chi si trova davanti a lui ed un pericoloso scatto, alternando questi attacchi ad un vero e proprio tuffo a terra. A meno che non vi sentiate particolarmente sicuri nell’uso di schivate e parry (questo nemico è perfetto per chi vuole allenarsi con entrambe le tecniche, così da arrivare preparato alle fasi successive dell’avventura), il nostro consiglio è quello di correre in giro per l’arena attendendo il tuffo: è in questo momento che, gestendo la stamina a vostra disposizione, potete avvicinarvi alla testa del nemico e punirlo con qualche fendente. Continuate così fino a quando, a circa metà indicatore della salute, il Maestro della Sfilata si infurierà e si toglierà il grosso oggetto metallico che ha sulla schiena.

Durante l’animazione che segna il passaggio alla seconda fase della boss fight, avvicinatevi per colpirlo più volte e, quando sta per tornare in azione, allontanatevi il più possibile. Sì, perché le cose stanno per mettersi male. Oltre ad essere più aggressivo, ora il Maestro della Sfilata impugna un’arma che gli consente di avere un raggio d’azione molto più ampio, rendendo quasi impossibile mettere in pratica il trucco della corsa che vi abbiamo suggerito nello step precedente. Tra i vari attacchi che esegue in questa fase vi è anche uno rotante che è molto veloce, al punto da rendere difficile la schivata con il giusto tempismo.

Il modo più semplice per dare una lezione al boss quando è in modalità furia è quello di eseguire i parry, così da rispondere a qualsiasi attacco decida di realizzare. Dopo qualche parry andato a buon fine, la barra della vita del boss inizierà a lampeggiare: a questo punto, colpitelo tenendo premuto il tasto per l’attacco pesante, così da stordirlo e poi dargli una bella lezione con un colpo fatale.

Se proprio non vi vanno giù le parate perfette, diventa fondamentale calcolare con precisione i tempi della schivata e cercare di stargli sempre il più lontano possibile. Evitando ogni suo attacco, dovrete attendere che metta a segno l’unica mossa che apre un piccolo spiraglio grazie al quale punirlo: dopo aver dato una mazzata verticale col bastone al suolo, il Maestro della Sfilata resterà fermo per qualche istante a prendere fiato e potrete avvicinarvi per dargli un paio di colpi. Tra un attacco e l’altro, utilizzate anche qualche oggetto da lancio per infliggergli ulteriori danni e, se ce l’avete, attivate il consumabile che applica danno elettrico all’arma per breve tempo, così da massimizzare il potere offensivo della lama.

Una volta sconfitto il grosso nemico, otterrete il suo Ergo speciale e un'unità di Quarzo, che vi servirà a sbloccare i potenziamenti presso il P-Organ all'Hotel Krat. Fate attenzione a non utilizzare l'Ergo del Maestro di Sfilata: sebbene l'oggetto permetta di ottenere istantaneamente 5.000 Ergo, utilizzarlo vi impedirà di scambiarlo per un pezzo d'equipaggiamento speciale in un secondo momento, quindi conservatelo.

Avete già dato un’occhiata alla nostra guida con i consigli sulla migliore classe iniziale di Lies of P?