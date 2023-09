Lies of P, l'uscita si avvicina: data preload e peso delle versioni PS4 e PS5

Con l'uscita del video gameplay dedicato all'evoluzione del braccio meccanico Legion in Lies of P, l'attesa per l'approdo del progetto videoludico sviluppato e pubblicato dai ragazzi di Neowiz si fa sentire sempre di più. Il 19 settembre è dietro l'angolo e, nel frattempo, continuano a circolare maggiori dettagli sulla ventura produzione.

Nella giornata di oggi, in particolare, sono emerse le prime informazioni per quel che concerne il peso in GB della versione PS4 e PS5 di Lies of P, insieme alla data del pre-load della Standard e della Deluxe Edition del titolo. Lies of P sta arrivando ed è sempre più bello, complice la mole di video gameplay dedicati a diversi aspetti della produzione, come nel caso della presentazione delle armi di pinocchio in Lies of P con il weapon showcase di alcuni giorni fa.

Per quel che riguarda la versione PlayStation del gioco, sappiamo che il peso ammonterà a 29.107 GB su PS4 e 34.107 GB su PS5. La versione di riferimento è la 1.01/1.001.000 e potrà essere scaricata a partire dal 17 settembre per i possessori della Standard Edition. Invece, coloro i quali avranno acquistato la Deluxe Edition potranno procedere con il pre-load a partire dal 14 settembre. Mancano meno di due settimane all'arrivo del tanto acclamato ed atteso Lies of P sul mercato. Procederete con la prova del titolo sin dal day one, o inizierete questo nuovo viaggio prossimamente?