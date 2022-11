Lies of P sempre più vicino: il director fornisce importanti dettagli sullo sviluppo

Lies of P è atteso per il 2023, ma al momento non ha ancora una data d'uscita ben definita. Questa situazione potrebbe però cambiare presto dato che, nel corso di un'intervista con il portale nipponico 4Gamer, il director Choi Ji-Won ha fornito un importante aggiornamento sull'andamento dei lavori.

Il promettente Action/RPG di stampo Soulslike sviluppato da Neowiz sarebbe infatti nella fase finale di sviluppo: Ji-Won spiega che lo scorso agosto aveva rivelato come l'opera fosse già completa al 70%, e che da allora il suo team ha compiuto ulteriori passi avanti considerevoli. Gli sviluppatori si stanno infatti occupando degli ultimi ritocchi, come risolvere eventuali bug e rifinire alcuni dettagli di gameplay e contenuti. Il grosso della produzione, però, è praticamente pronto.

Ji-Won aggiunge inoltre di essere molto fiducioso sull'impatto che Lies of P avrà in termini di setting ed atmosfere, sottolineando come finora nessun gioco ha puntato in maniera consistente sulla Belle Epoque francese, confermando inoltre che l'aver preso ispirazione dalla storia di Pinocchio per il gioco è stato molto utile per attirare più facilmente le attenzioni del pubblico. Infine, il director rivela di aver voluto realizzare un prodotto solo single player in quanto era il suo primissimo approccio con il genere, scegliendo per questo motivo di tralasciare eventuali componenti multiplayer.

Neowiz sembra avere grandi piani con l'IP, dato che già si pensa a futuri progetti collegati a Lies of P. Per il momento si resta in attesa di una data d'uscita definitiva, che a questo punto potrebbe arrivare da un momento all'altro. Ricordiamo inoltre che Lies of P sarà piuttosto longevo, promettendo almeno 30 ore di gioco.