Lies of P: il video di gameplay in 8K mostra la grafica spaccamascelle del gioco

Il 2023 sarà anche l'anno di Lies of P, una produzione videoludica per cui, un po' per la natura del progetto e un po' per le alte aspettative riposte nel lavoro dei ragazzi di Round 8 Studio e Neowiz Games, vi è molta curiosità. Non si sa ancora quando uscirà il gioco, nonostante il director abbia affermato che Lies of P sia sempre più vicino.

Nel frattempo, dopo l'uscita dell'ultimo video dedicato al combattimento di Pinocchio in Lies of P, la reinterpretazione in salsa souls-like e Bloodborne-like dell'opera di Carlo Collodi è stata al centro di un ultimissimo video di gameplay. Nelle ultime ore, infatti, è apparso in rete un video esclusivo dedicato ad alcune fasi di gioco del titolo, seppure a sorprendere non siano tanto le fasi di gioco in sé.

Piuttosto, ad aver conquistato l'interesse del pubblico è stata la qualità del video rilasciato dal canale Youtube di AMD: in questo breve video di una manciata di minuti, possiamo assistere ad un gameplay esclusivo in 8K. Il footage è stato realizzato attraverso l'utilizzo di una Radeon RX 7900 XTX, che mostra a pieno le potenzialità della produzione targata Round 8 Studio e Neowiz Games.

Tra sistemi di luci ed ombre alla stregua della next-gen vera e propria, a cui si somma un gameplay in sé interessante, ciò che colpisce maggiormente è proprio la qualità visiva dell'intero progetto. Lies of P avrà molto da offrire ai giocatori, i quali potranno immergersi in questa nuova avventura su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC dal day one. Inoltre, Lies of P sarà disponibile al day one su Game Pass.