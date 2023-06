Lies of P nel nuovo video gameplay: armi, boss fight ed evocazioni

Mentre i burattini di tutto il mondo possono ora cimentarsi con la demo gratis di Lies of P, dall'Xbox Games Showcase Extended arrivano nuove sequenze di gameplay dedicate al souls-like.

Nel corso dell'evento organizzato da Microsoft, gli sviluppatori di Neowiz hanno infatti offerto al pubblico la possibilità di dare un nuovo sguardo all'action RPG ispirato a Pinocchio. Per l'occasione sono dunque state mostrate diversi video approfondimenti, che hanno puntato i riflettori sul combat system di Lies of P. Tra armi modificabili e poteri speciali, i giocatori avranno a propria disposizione un ampio arsenale per affrontare i temibili boss del titolo. In chiusura, è stato inoltre presentato il meccanismo delle evocazioni, con Pinocchio che potrà chiedere assistenza a spettri per affrontare le battaglie più ardue.



Al termine del video gameplay, è stato ribadito che Lies of P sarà disponibile a partire dal prossimo 19 settembre 2023, con tanto di esordio del souls-like nel catalogo Xbox Game Pass sin dal day one. Tra le novità presentate all'Xbox Games Showcase Extended, lo ricordiamo, ha trovato spazio anche il reveal del DLC Arcade Challenge di Hi-Fi: Rush.