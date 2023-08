Lies of P: un video gameplay inedito rivela 2 nuove armi e un boss

Dopo il trailer di Lies of P alla GamesCom 2023, dalla convention di Colonia arrivano altre novità. Durante un'intervista di IGN a Jiwon Choi, il Director di Lies of P, è stato mostrato un nuovo video gameplay del gioco, che ci introduce a un nuovo boss e sfoggia alcune nuove armi per il soulslike ispirato a Pinocchio.

Il boss in questione, neanche a dirlo, prende il nome di King of Puppets (Re dei Burattini) e per combatterlo potremo far ricorso a strategie variegate che ripiegheranno anche sull'utilizzo corretto delle armi, alcune delle quali sono state mostrate per la prima volta nel video.

In particolare, il Director ha presentato due nuove armi. La prima è la cosiddetta "Seven-Branched Sword" (Shichishitō), uno spadone che si impugna con due mani e che compensa la sua scarsa maneggiabilità con un grande potere di attacco. Il numero "Seven" nel nome non è casuale, dato che i fendenti potranno anche produrre un'abilità speciale, sprigionando sette rami metallici.

La seconda arma mostrata, invece, è una gigantesca chiave inglese, di cui tuttavia non sono state delineate le particolarità. Naturalmente, come mostrato nel combattimento col boss, non basteranno le sole armi a salvarci.

L'agilità sul campo e il tempismo delle schivate, infatti, si rivelerà cruciale per sopravvivere agli scontri più impegnativi, anche contro nemici di grossa taglia come il Re dei Burattini, che sono molto meno lenti di quanto non appaiano.

Vi ricordiamo che Lies of P ha raggiunto la fase Gold ed è previsto uscire il 19 Settembre 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S.