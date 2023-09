Lies of P: il nuovo video gameplay del soulslike ci porta nel buio Lorenzini Arcade

Mancano circa due settimane all'arrivo di Lies of P e gli sviluppatori continuano a stuzzicare i fan del soulslike ispirato a Bloodborne con un nuovo filmato di gameplay ambientato al Lorenzini Arcade.

Come si può notare nel video, si tratta di una sorta di galleria piena zeppa di negozi ormai abbandonati, all'interno della quale si aggirano pericolose creature robotiche pronte ad aggredire con grande violenza il povero Pinocchio. Dopo la prima sequenza del video, che ci mostra l'ingresso del protagonista in questa cupa ambientazione, le cose iniziano a farsi più movimentate: si passa infatti ad una fase avanzata del Lorenzini Arcade in cui il nostro guerriero indossa un abito bianco e combatte con una falce meccanica. Addentrandosi nelle profondità del luogo, iniziano a spuntare anche mostruose creature che ricordano gli infetti di Resident Evil per via della presenza di protuberanze su varie parti del corpo. Nei sotterranei vi è anche una stanza colma di sangue, all'interno della quale Pinocchio deve affrontare un terrificante giullare robotico.

Vi ricordiamo che non manca molto all'approdo sugli scaffali del gioco, che sarà disponibile a partire dal prossimo 19 Settembre 2023 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X|S. In aggiunta, il titolo farà parte del catalogo di PC e Xbox Game Pass sin dall'uscita.

Sapevate che il preload di Lies of P è già disponibile su PC e Xbox?