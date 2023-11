Lies of P vs Lords of the Fallen: quale Soulslike ti piace di più?

L'autunno 2023 ci ha portato in dote due dei più interessanti Action/RPG Soulslike degli ultimi anni, Lies of P e Lords of the Fallen. Entrambi i giochi hanno attirato l'attenzione degli appassionati e sono stati visti da molti giocatori come valide alternative alle produzioni FromSoftware di questo genere, il che non è poco.

Ma quale tra Lies of P e Lords of the Fallen si può considerare il migliore? Di certo l'opera prodotta da Neowiz ha conquistato le luci della ribalta sin dalle sue primissime presentazioni, non solo per atmosfere che sembravano richiamare Bloodborne ma anche per l'aver preso l'iconica favola di Pinocchio riadattandola all'essenza di un Soulslike. Intrigante a livello artistico e tecnicamente solido, nella nostra recensione di Lies of P abbiamo evidenziato di essere davanti ad un grande Soulslike, che pur senza stravolgere nulla del suo genere di appartenenza convince grazie ad una storia ottimamente raccontata, un efficace sistema di combattimento e Boss Fight impegnative e coinvolgenti.

La produzione CI Games ha invece avuto un'accoglienza della critica un po' più tiepida, complici anche alcuni problemi tecnici riscontrati al lancio, ciò tuttavia non ha affatto influito sulle attese dei giocatori: lo sviluppatore Hexworks ha infatti confermato che Lords of the Fallen ha venduto un milioni di copie in soli 10 giorni, segno di come la curiosità nei confronti del progetto fosse elevata e ben tangibile. A renderlo interessante non solo le evocative atmosfere dark fantasy alla base dell'opera, ma anche la possibilità di passare da un piano esistenziale all'altro attraverso la nostra lanterna, cambiando in questo modo l'ambiente circostante per proseguire attraverso l'avventura. Il tutto senza dimenticare epici combattimenti con temibili Boss, oltre ad un sistema di combattimento magari non impeccabile ma comunque coinvolgente.

Entrambi i giochi hanno dunque le loro caratteristiche peculiari e qualità che permettono loro di distinguersi. La parola passa dunque a voi: diteci quale ritenete sia il miglior Soulslike tra Lies of P e Lords of the Fallen!