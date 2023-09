Lies of P e Witchfire tra i giochi di settembre che supporteranno il DLSS al lancio

Con un post pubblicato sul suo portale ufficiale, Nvidia ha deciso di comunicare ai fan quali sono le produzioni in arrivo nei prossimi giorni che arriveranno sugli scaffali fisici e digitali con il pieno supporto alla sempre più apprezzata tecnologia che prende il nome di DLSS.

Il primo titolo in ordine d'uscita è Synced, un promettente sparatutto in terza persona le cui meccaniche di gameplay strizzano l'occhio a The Division e che prova a soddisfare tutti i palati proponendo sia una modalità PvP in stile battle royale che missioni PvE con elementi roguelite. Il gioco, che sarà scaricabile gratuitamente, sarà disponibile dal prossimo 8 settembre 2023 (su PS5 e PC) e supporterà il DLSS 3.

Il 19 settembre 2023 sarà invece il turno di Lies of P, un soulslike ispirato a Bloodborne che ci permetterà di vivere una versione rivisitata della storia di Pinocchio. La versione PC, che sarà inclusa al day one anche nel catalogo di PC Game Pass, supporterà solo il DLSS 2.

Altro appuntamento è quello del 20 settembre 2023, giorno in cui su PC arriveranno sia Party Animals (disponibile anche su Game Pass) che l'Early Access di Witchfire, che arriverà esclusivamente sull'Epic Games Store. Il folle gioco a base di animali supporterà il DLSS 2, invece lo sparatutto a tinte dark godrà del supporto al DLSS 3. Entrambi i giochi permetteranno di utilizzare la tecnologia Reflex di Nvidia.

A proposito, l'avete letta la guida su come installare il DLSS nella versione PC di Starfield?