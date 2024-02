Lies of P x Wo Long Fallen Dynasty: c'è la data per il crossover gratis basato sulle armi

Lo scorso settembre venne annunciata una collaborazione tra Lies of P e Wo Long Fallen Dynasty, che vedrà i due giochi "scambiarsi" alcuni equipaggiamenti tra loro. Adesso attraverso un apposito trailer Neowiz e Round8 confermano la data in cui il nuovo set comparirà nel loro apprezzato soulslike.

Il 14 febbraio 2024 Lies of P riceverà un DLC completamente gratuito che donerà a Pinocchio una nuova arma in dotazione, la Azure Dragon Crescent Glaive, assieme a un set composto dalla Armor of the Honorable e dalla Bandana of the Honorable. Il filmato pubblicato dagli autori ci permette di vedere in azione i nuovi elementi, con il protagonista che scatena tutta la sua furia in battaglia grazie alla devastante arma aggiuntiva che offre un approccio ai combattimenti ancora più spettacolare e dai ritmi frenetici, in linea con lo stile di Wo Long Fallen Dynasty.

A proposito dell'Action/RPG soulslike sviluppato da Tean Ninja e prodotto da Koei Tecmo, ricordiamo che nella data odierna del 7 febbraio 2024 arriva Wo Long Fallen Dynasty Complete Edition su PC e console PlayStation e Xbox, edizione che comprende al suo interno non solo il gioco base ma anche le sue tre espansioni e tutti gli aggiornamenti pubblicati nei mesi successivi all'esordio della versione originale.