Life by You: il gestionale in stile The Sims subisce un rinvio, ecco la nuova data

Originariamente previsto per il 12 settembre, Life by You, il gestionale di Paradox Interactive che ha catturato l'attenzione dei fan di The Sims, ha subito un rinvio sulla data di lancio e arriverà soltanto durante il prossimo anno.

Come spiegato in una nota del publisher, "Il tempo aggiuntivo offrirà allo studio di sviluppo, Paradox Tectonic, la possibilità di migliorare la grafica e l'interfaccia utente del gioco". Dedicando più tempo a tali miglioramenti, gli sviluppatori sperano di rendere il gioco "un'esperienza più completa per i giocatori". Saranno inoltre collaudati "i tool per le mod che saranno disponibili per tutti i giocatori per esplorare e creare", regalando così un'ottia notizia a quei giocatori che apprezzano molto i contenuti personalizzati e il modding nei capitoli di The Sims. "La community dei giocatori è al centro di Life by You e il loro feedback è il fulcro di molti dei cambiamenti positivi in arrivo con l'accesso anticipato di Life by You", ha quindi concluso Paradox.

Proprio come nella serie di EA, in Life by You potremo plasmare a nostro piacimento il nostro alter ego e vivere il quotidiano vestendo i loro panni. Dalla costruzione della casa alla nascita di relazioni, avremo il controllo di ogni aspetto della vita di un individuo nel gioco. Purtroppo, dovremo attendere fino al 5 marzo 2024 prima di immergerci in questa nuova esperienza simulativa.