Life by You: Paradox fissa la data dell'Early Access del gestionale che sfida The Sims

A diversi mesi di distanza dagli ultimi video gameplay di Life by You, gli studi Paradox Tectonic tornano ad aggiornarci sullo sviluppo dell'ambizioso gestionale open world in stile The Sims svelandone la nuova data di lancio della versione Early Access.

Il team di sviluppo interno a Paradox rialza così il sipario su questa interessante esperienza simulativa incentrata sulla gestione di una piccola comunità digitale, il tutto attraverso l'adozione di strumenti che promettono di offrire la più ampia libertà creativa agli appassionati del genere.

La partenza della fase in Accesso Anticipato del nuovo gestionale di Paradox e del team Tecnonic è prevista per il 4 giugno su PC, con gli sviluppatori che sottolineano come il posticipo di tre mesi consentirà loro di perfezionare il comparto tecnico e migliorare ulteriormente il gameplay prendendo spunto dai consigli e dai feedback della community.

Sin dall'annuncio del progetto, d'altronde, l'intenzione dichiarata della software house diretta da Rod Humble (ex dirigente di Linden Lab/Second Life e della divisione Sims di EA) è quella di collaborare con i giocatori per plasmare un'esperienza sim-life di ultima generazione che faccia leva sulla creatività dei fan del genere, anche attraverso il pieno supporto alle mod.