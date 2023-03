Life by You: Paradox svela il gestionale che sfida The Sims

Nel corso del Paradox Announcement Show conclusosi con il reveal di Cities Skylines 2, il team di Paradox Tecnonic ha presentato ufficialmente Life by You, un'esperienza gestionale che andrà a competere nel segmento dei giochi sim-life dominato da EA con The Sims.

Al timone di questo progetto ci sarà nientemeno che Rod Humble, l'ex amministratore delegato di Linden Lab (Second Life), direttore creativo di ToyTalk e vicepresidente esecutivo della divisione Sims di EA.

La sussidiaria di Paradox con sede a Berkeley (California) ha colto l'occasione offerta dall'ultimo show del publisher svedese per mostrare degli scampoli di gameplay di Life by You: a giudicare da quanto mostrato da Paradox Tecnonic, il titolo trarrà forte ispirazione da The Sims per evolverne l'esperienza di gioco e immergere gli appassionati del genere in un microcosmo pieno di attività da svolgere, case da costruire e legami da stringere.

Il video d'annuncio di Life by You ci offre però solo un piccolo assaggio dello spettacolo digitale che Rod Humble e compagni stanno approntando per il 20 marzo, con un evento mediatico interamente dedicato al nuovo gestionale sim-life di Paradox. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del video in apertura d'articolo e, qualora ve lo foste perso, al trailer d'annuncio di The Lamplighters League, l'altra grande sorpresa dello showcase di Paradox del 6 marzo.