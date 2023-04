Life by You 'sconfigge' il Coronavirus: niente influenza nel gestionale in stile The Sims

Il primo video gameplay di Life by You, il gestionale che sfida The Sims, ha solleticato la curiosità dei tantissimi appassionati del genere. Rod Humble di Paradox Tecnonic svela quindi importante retroscena sulle fasi di sviluppo iniziali di questa interessante esperienza sim-life.

Il massimo dirigente della sussidiaria di Paradox che sta dando forma a questo progetto spiega che in Life by You non ci sarà alcun genere di violenza o di riferimento alla pandemia da COVID-19. Humble sottolinea infatti come "abbiamo rimosso ogni tipo di morte per malattia o per 'eventi sfortunati' proprio a causa del Coronavirus. All'inizio (prima della pandemia da COVID-19, ndr) pensavamo di introdurre questa funzione per i PNG e i personaggi di Life by You, ma poi abbiamo capito che non andava più bene".

Tornando alle dinamiche di gameplay che avremo modo di sperimentare in Life by You, l'esponente di Paradox Tecnonic spiega che "lì fuori ci sono già così tanti giochi che riscono a occuparsi molto meglio di aspetti come la violenza o il lato oscuro della vita di tutti i giorni. E poi stiamo sviluppando un sim-life dove poter creare una propria famiglia, e non vogliamo che la gente veda accadere qualcosa di terribile alla propria nonnina! Questo non era quello che volevamo, quindi sì, stiamo cercando di rendere Life by You un posto che sia il più bello possibile. Certo, la morte naturale fa parte del gioco perché è un aspetto fondamentale della vita, ma come per ogni altro aspetto del nostro gioco sarà una scelta che spetterà agli utenti. Quando arriverà l'ora, potrete semplicemente dire al Tristo Mietitore di andarsene e tornare un'altra volta!".

Il lancio di Life by You è previsto per il 12 settembre su PC, con la partenza della fase in Early Access che avverrà in contemporanea su Steam ed Epic Games Store. Oltre alla mancanza di violenza, il cuore pulsante dell'esperienza di gioco promessa da Paradox Tecnonic sarà rappresentata dalle mod, con dei tool di sviluppo relativamente semplici da padroneggiare e tante opzioni per realizzare e condividere gratuitamente le espansioni fan made.