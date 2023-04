Life by You, nuovi video gameplay: dialoghi interattivi, auto e visuale in terza persona

Il Gameplay Reveal di Life by You ha mostrato le grandi potenzialità di questa esperienza sim-life. Dopo aver calamitato le attenzioni dei patiti di gestionali in stile The Sims, il team Paradox Tecnonic entra nel merito degli aspetti più originali di questo progetto pubblicando delle clip ingame.

Nelle scorse settimane, la software house diretta da Rod Humble (ex dirigente di Linden Lab/Second Life e della divisione Sims di EA) ha manifestato la propria intenzione di collaborare a stretto contatto con i giocatori per far sì che Life by You veda approdare sulle proprie sponde digitali il maggior numero possibile di creatori di contenuti, modder e artisti indipendenti.

I due video confezionati dal team Tecnonic illustrano tre dei tanti aspetti del gameplay che potremo modificare liberamente attraverso i tool di sviluppo promessi dal team diretto da Humble. Nel primo filmato possiamo osservare il sistema che consentirà ai giocatori di 'impossessarsi' dei singoli PNG e di impersonarli per compiere tutta una serie di attività scegliendo l'inquadratura desiderata, dalla telecamera simil-isometrica a quella in terza persona.

Sempre nel primo video viene descritto il sistema di che permetterà agli utenti di guidare qualsiasi auto presente nel gioco, anche qui con la massima libertà nella scelta dei luoghi da visitare, delle persone da incontrare e degli incarichi da completare.

Il secondo filmato focalizza le attenzioni degli appassionati di videogiochi sim-life sui tanti strumenti che il team Tecnonic metterà a loro disposizione per creare dialoghi estremamente realistici e 'dinamici', con frasi preimpostate o da scrivere sul momento per generare risposte credibili e ulteriori domande a scelta multipla.

Il lancio della versione Early Access di Life by You, il gestionale che sfida The Sims, è previsto per il 12 settembre su PC.