Life is Strange 2, 7 Giorni e Destiny 2 in diretta oggi su Twitch dalle 15:00

Nella giornata di oggi (giovedì 27 settembre), il canale Twitch di Everyeye ospiterà tre nuove sessioni di live gameplay dedicate a Life is Strange 2, Dragon Ball FighterZ e Destiny 2, insieme alla nuova puntata di 7 Giorni: il rotocalco videoludico. Le trasmissioni andranno in onda a partire dalle 15:00.

Si parte alle 15:00 con il gameplay in diretta di Dragon Ball FighterZ, dove SchiacciSempre ci mostrerà in azione i nuovi lottatori del DLC. Alle 17:00 giocheremo a Life is Strange 2, scoprendo in vostra compagnia il primo episodio (intitolato "Roads") disponibile a partire da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC. A breve sarà disponibile sulle pagine di Everyeye anche la nostra Recensione, dove vi racconteremo le nostre prime impressioni sulla nuova avventura di Dontnod Entertainment.

Si prosegue poi alle 20:00 con la nuova puntata di Sette Giorni: il rotocalco videoludico, dove i nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni commenteranno le novità più importanti dell'ultima settimana, come l'apertura al cross-play annunciato da Sony. Per concludere, alle 21:00 Giorno Gaming giocherà in diretta con Destiny 2: I Rinnegati, alla scoperta di tutte le novità introdotte con l'ultimo update settimanale, come le due nuove quest esotiche e la missione segreta Il Trono Infranto.

