Life is Strange 2: il co-director del gioco spiega la distanza tra un episodio e l'altro

Square Enix non ha ancora pubblicato i dati di vendita per Life is Strange 2, il sequel a episodi dell’avventura grafica targata Dotnot. Mentre il primo capitolo di Life is Strange ha riscosso un grande successo di pubblico, il secondo sembra non aver ricevuto la stessa attenzione.

Uno dei motivi che potrebbe essere alla base di questo divario sta nel lunghissimo lasso di tempo che passa tra la pubblicazione di un episodio e l’altro.

Rispondendo sul tema ad una domanda di Dualshockers, Michael Koach, co-producer di Life is Strange 2, ha fornito un’ampia spiegazione: “Il gioco è molto più grande, con episodi più lunghi. Nella prima stagione ogni episodio durava due o tre ore, mentre nella seconda più o meno dalle tre alle quattro ore. Inoltre il gioco è più ambizioso, con una struttura a film e nuovi personaggi e ambienti che si incontrano in ogni capitolo, quindi occorre un tempo di sviluppo molto più lungo tra un episodio e l’altro. Capisco che la finestra di attesa di tre o quattro mesi possa essere frustrante per alcuni giocatori, ma abbiamo una struttura di gioco per cui ogni episodio è un piccolo viaggio”. Koach ha poi concluso dicendo: “mi piacerebbe ridurre il tempo di sviluppo, ma questo ci permette di interagire con la community e di soddisfare alcune richieste. Dovremmo trovare un modo per migliorare”.

L’ultimo capitolo della seconda stagione, previsto per il 3 dicembre, è stato rimandato. In attesa di ricevere nuove informazioni sulla pubblicazione, vi ricordiamo che Life is Strange 2 Episodio 4 (potete leggere la recensione qui) è gia disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.