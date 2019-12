Life is Strange 2 è concluso: l'arrivo della serie su Nintendo Switch è possibile?

Con la pubblicazione del quinto episodio di Life is Strange 2, la serie tagata Dontnod Etertainment e Square Enix è infine giunta al termine, offrendo ai giocatori l'atteso gran finale.

Per celebrare l'occasione e discutere del futuro della serie, la redazione di GameSpot ha avuto modo di discorrere con Michel Koch e Jean-Luc Cano, rispettivamente co-direttore creativo e sceneggiatore della serie. Tra gli argomenti affrontati, figura anche il possibile approdo delll'IP di Life is Strange su Nintendo Switch. Entrambi gli intervistati si sono dichiarati favorevoli ad una simile iniziativa, ma, almeno ad ora, non sembra esserci spazio per annunci ufficiali.

"Lo adoreremmo, ad essere onesti. - ha esordito Koch - E penso che sia qualcosa che necessita di una decisione da parte di Square Enix, ma assolutamente, adoro giocare sulla mia Switch quindi amerei sicuramente vedere qualcosa di Life is Strange su Switch". Dichiarazioni simili sono giunte anche da parte di Jean-Luc Cano: "Amo Switch e adorerei vedere Life is Strange e Life is Strange 2 su questa console".



In attesa di scoprire se sussistano piani concreti in merito ad un porting della serie su Nintendo Switch, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del finale di Life is Strange 2.