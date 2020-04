Life is Strange 2: la demo è ora disponibile in streaming gratis su PC

Square Enix, in collaborazione con Polystream, una piattaforma innovativa che offre esperienze in 3D in tempo reale, ha annunciato che in Europa e in Nord America è ora disponibile una demo gratuita in streaming di Life is Strange 2, ultima avventura a episodi sviluppata da Dontnod Entertainment.

La demo in streaming vi dà l’opportunità di provare gratuitamente quest’avventura vincitrice di un premio BAFTA. Per giocarci, non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, cliccare su “STREAM DEMO” e aprire il piccolo launcher di Polystream. Potrete giocare subito a Life is Strange 2 senza bisogno di effettuare il download del gioco.

Requisiti minimi per la demo streaming di Life is Strange 2

OS: Windows 7 o superiore (64-bit)

Processore: Intel Core i3-2100 (3.1GHz) o AMD Phenom X4 945 (3.0GHz)

Memoria: 4 GB RAM

Scheda Grafica: NVIDIA GeForce GTX 650 2GB o AMD Radeon HD 7770 2GB

DirectX: Versione 11

Connessione Internet con una velocità di 30 Mb/s

Al momento, è disponibile solamente la lingua inglese. Per maggiori informazioni e domande sulla disponibilità, potete consultare le FAQ sul sito di Square Enix. Prima di salutarvi, ricordiamo che Life is Strange 2 è ora disponibile in formato fisico e digitale su PC/Steam, PlayStation 4 e Xbox One.