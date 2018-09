Life is Strange 2: disponibile il documentario sulla creazione del nuovo titolo di Dontnod

Il 27 settembre si avvicina e con esso l'uscita dell'Episodio 1 di Life is Strange 2! Siamo entusiasti del fatto che questo primo episodio di una storia del tutto nuova fatta di viaggi, fratellanza e crescita, sia quasi pronto per i giocatori di ogni parte del mondo.

Ci auguriamo che il viaggio di Sean e Daniel Diaz sia per voi un'esperienza grandiosa, tanto quanto lo è stata per noi di Square Enix e di Dontnod Entertainment.

In vista dell'uscita, vogliamo farvi dare un'ultima sbirciatina all'Episodio 1 e raccontarvi qualcosa in più sull'ispirazione che sta alla base di Life is Strange 2. Perciò oggi è disponibile The Road to Life is Strange 2, un breve documentario sulla creazione di Life is Strange 2, con filmati mai visti prima, uno sguardo dietro le quinte e i commenti dei co-creatori Michel Koch, Raoul Barbet e Jean-Luc Cano e di altri membri chiave del team di sviluppo.