Life is Strange 2, disponibile il quinto episodio: la stagione è ora completa

Il viaggio di Sean e Daniel giunge alla sua drammatica conclusione: Square Enix e Dontnod Entertainment hanno pubblicato Wolves - il quinto e ultimo episodio di Life is Strange 2 - su PlayStation 4, Xbox One e PC. La stagione può ora dirsi completa.

Life is Strange 2 narra la storia di due fratelli, Sean e Daniel Diaz, costretti a scappare dalla loro casa nella periferia di Seattle a seguito di un tragico evento che ha cambiato le loro vite per sempre. A complicare ulteriormente la situazione ci pensa l'acquisizione di un potere telecinetico che avrà grandi ripercussioni su loro rapporto fraterno. Nel finale di stagione, Sean e Daniel sono in viaggio verso Puerto Lobos. Per raggiungere la città messicana dovranno tuttavia scappare dalla polizia, dall’FBI e dai vigilantes che sorvegliano la frontiera. Riusciranno i Wolf Brothers a resistere o il loro viaggio terminerà così vicino alla loro meta? Il finale della loro storia dipende dalle scelte dei videogiocatori.

Mentre attendente il download del quinto episodio, potete guardare il trailer della stagione completa di Life is Strange 2 confezionato da Dontnod appositamente per l'occasione. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione! Approfittiamo per ricordare ai giocatori Xbox One che i primi quattro episodi sono disponibili in Xbox Game Pass.