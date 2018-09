Life is Strange 2: disponibile il trailer di lancio di Roads, il primo episodio

Dontnod Entertainment ha pubblicato il trailer di lancio di Life is Strange 2. Il primo episodio si intitola Roads e sarà disponibile da giovedì 27 settembre 2018 in formato digitale in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4 e PC (Steam). Segue il comunicato ufficiale della compagnia.

Abbiamo lavorato su Life is Strange 2 fin dall'uscita dell'ultimo episodio della prima stagione, e non vediamo l'ora di raccontarvi la nostra nuova storia di Sean e Daniel Diaz, due fratelli che vivono nella periferia di Seattle. Dopo un tragico evento sono obbligati a scappare dalla polizia e il loro rapporto verrà messo alla prova dai pericoli che dovranno affrontare per strada e dalla manifestazione di un potere soprannaturale che non capiscono e non riescono a controllare completamente.

La stagione, suddivisa in 5 episodi, seguirà Sean e Daniel nel corso di un anno, mentre vanno da Seattle in Messico. Il viaggio è lungo e i fratelli non sono per niente preparati, dato che dovranno partire con pochissimi soldi e gli oggetti che Sean aveva con sé al momento del tragico evento.

Per sopravvivere potranno rubare o fare la cosa giusta e proseguire senza i beni di prima necessità essenziali per il viaggio. In ogni caso, cosa imparerà Daniel dalle azioni di Sean? Ora che Sean è completamente responsabile per il suo fratellino più piccolo, si renderà conto che le sue decisioni potranno cambiare per sempre la vita di entrambi...