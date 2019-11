Life is Strange 2: Dontnod pubblica una trailer che ripercorre l'intera seconda stagione

I ragazzi di Dontnod hanno pubblicato un nuovo trailer per la loro avventura ad episodi Life is Strange 2 che ripercorre i momenti salienti di tutta la seconda stagione. Un ottimo modo per fare il punto della situazione in attesa della nostra recensione.

Il nuovo trailer, lungo e dettagliato, mostra i punti salienti di tutta la seconda stagione di Life is Strange, ripercorrendo la folle avventura di Sean e Daniel (che peraltro sembra poter riservare ancora qualche sorpresa). Per questo motivo sconsigliamo la visione a chi non ha ancora iniziato il gioco. Life is Strange 2 è riuscito a mantenere un buon livello qualitativo rispetto alla prima stagione, tuttavia i lunghi periodi di attesa tra un episodio e l'altro hanno contribuito ad attirare le critiche di una parte dei fan e forse anche una minore attenzione da parte del grande pubblico. Dontnod ha più volte sottolineato come la costruzione di un'avventura più complessa e più elaborata, con episodio più lunghi rispetto al passato, siano stati i motivi alla base degli estesi tempi di sviluppo.

In ogni caso, l'episodio finale di Life is Strange 2 (qui trovate un'intervista a Jean-Luc Cano) è finalmente arrivato. In attesa di leggere la nostra recensione, potete trovare un approfondimento su Life is Strange 2 a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli.