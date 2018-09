Life is Strange 2: dove trovare tutti i souvenir collezionabili dell'Episodio 1

Il primo episodio di Life is Strange 2 è disponibile da ieri su PlayStation 4, Xbox One e PC. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovare tutti i souvenir collezionabili sparsi nel mondo di gioco, in modo da sbloccare i relativi trofei/obiettivi.

Deviazioni

Il primo souvenir di questo episodio può essere trovato vicino al fiume, una volta che ci siamo fermati per accendere il fuoco. Dirigetevi verso gli alberi ai margini dell'area e cercate l'esca che pende da un albero.

Attenti agli orsi

Dalla stazione di servizio, andate nel retro e cercate la pila di legna da ardere accanto alla zucca di Halloween. Qui troverete una piccola scatola con cui è possibile interagire. Spostando la scatola un uccellino volerà via, lasciando cadere una piuma: raccoglietela per ottenere il souvenir.

Miglia extra

Entrate nel mini market della stazione e girate a destra, verso la prima finestra. Noterete la presenza di diversi portachiavi accanto al registro. Interagite con essi e selezionate "Mostra" per ottenere uno dei portachiavi, aggiungendolo alla vostra collezione.

Boy scout

Anche questo souvenir può essere trovato all'interno del mini market. Dirigetevi verso il negoziante e interagite con gli annunci a tema Halloween posizionati accanto alla cassa. Prendetene uno per aggiungerlo alla vostra collezione e sbloccare il relativo trofeo/obiettivo.

Guardaboschi

All'esterno del Three Seals Motel potrete imbattervi in un cane. Interagendo con l'animale potrete giocare lanciando un bastone. Se lo fate, il cane tornerà con un ciondolo raccolto da terra: prendetelo per aggiungerlo alla vostra collezione.

Servizio in camera

Una volta entrati nella stanza del motel, aprite l'armadio e cercate una carta da collezione sullo scaffale alla vostra destra. Raccoglietela per sbloccare il relativo trofeo/obiettivo.

Questo conclude la nostra mini-guida dedicata ai 6 souvenir collezionabili contenuti nel primo episodio di Life is Strange 2. Per aiutarvi nel loro rintracciamento, potete guardare il video riportato in cima alla notizia.