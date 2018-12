Life is Strange 2: l'episodio 2 esce il 24 gennaio; nuovo trailer in live-action

Square Enix e Dontnod Entertainment hanno annunciato che il secondo episodio di Life is Strange 2, intitolato Rules, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 24 gennaio. Se non volete rovinarvi la sorpresa, vi sconsigliamo di continuare con la letture e di guardare il materiale allegato alla notizia.

I fratelli Sean e Daniel Diaz proseguono il loro viaggio tra le montagne innevate, dove soffrono fortemente il freddo. Quando il più piccolo tra i due si ammala, Daniel decide di dirigersi verso la casa di suo nonno per ripararsi e recuperare le forze. Durante il soggiorno, incontrano il piccolo Chris Eriksen, protagonista della mini-avventura gratuita Le fantastiche avventure di Captain Spirit, che funge da prologo per Life is Strange 2. Mentre Chris e Daniel stringono una bella amicizia, tocca a Sean assicurarsi che suo fratello segua una serie di regole che hanno concordato riguardo al suo potere.

Per l'occasione, Square Enix ha pubblicato una serie di screenshot tratti dall'episodio e un trailer in live-action. Li trovate allegati a questa notizia. Il filmato, che vanta la partecipazione di Gonzalo Martin - il doppiatore di Sean Diaz - ci permette di rivivere uno dei momenti cruciali del viaggio dei due fratelli in Life is Strange 2. Ricordiamo che il primo episodio, Roads, è disponibile dal mese di settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.