Life is Strange 2 Episodio 4: il trailer di annuncio si mostra alla Gamescom

Dopo aver stuzzicato la curiosità dei giocatori di Life is Strange 2 con un breve teaser trailer dell'Episodio 4, Square Enix e Dontnod ci offrono maggiori dettagli.

In occasione della Gamescom 2019, attualmente in corso di svolgimento, il team di sviluppo ha infatti mostrato al pubblico il trailer di lancio del quarto episodio della produzione. Il filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, ci introduce a ciò che il team di Life is Strange 2 ha in serbo per il prossimo capitolo di questa coinvolgente avventura videoludica. Dal palco della Fiera di Colonia ci viene inoltre confermata la data di pubblicazione: Life is Strange 2- Episodio 4 approderà infatti su PC, Playstation 4 e Xbox One il prossimo giovedì 22 agosto. L'attesa per scoprire come proseguiranno le vicende del titolo Dontnod sarà dunque decisamente breve: siete ansiosi di poter mettere mano al quarto episodio?



In chiusura, vi ricordiamo che la giornata di oggi, lunedì 19 agosto, è stata ricca di annunci. Tra questi, a titolo di esempio, possiamo citare il reveal del gameplay di Death Stranding o la notizia dell'acquisizione di Insomniac da parte di Sony e dell'arrivo di Cyberpunk 2077 su Google Stadia.