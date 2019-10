Life is Strange 2, Episodio 5 ed edizioni fisiche a dicembre: ecco la Collector's Edition

Square Enix e Dontnod Entertainment hanno annunciato che il lancio dell'episodio finale di Life is Strange 2, fissato per il 3 dicembre, sarà accompagnata dalla pubblicazione di due differenti edizioni fisiche del gioco: Standard e Collector's Edition.

Entrambe includeranno la stagione completa di Life is Strange 2 e una serie di contenuti esclusivi ideati dal team. L'edizione Standard sarà acquistabile in tutti i negozi, mentre la Collector's Edition avrà una tiratura limitata e sarà un'esclusiva di Square Enix Store.

Edizione Standard

La stagione completa

Un gioco bonus: Le fantastiche avventure di Captain Spirit

Delle toppe di Arcadia Bay per personalizzare lo zaino di Sean all’interno del gioco

Collector’s Edition

La stagione completa

Un gioco bonus: Le fantastiche avventure di Captain Spirit

Delle toppe di Arcadia Bay per personalizzare lo zaino di Sean all’interno del gioco

La colonna sonora ufficiale di Jonathan Morali su un set di 4 vinili a 45 giri

Un artbook con copertina rigida di 32 pagine con la concept art di Life is Strange 2

Delle statuette di Sean (10 cm) e Daniel (7,5 cm)

Il cofanetto da collezione della Collector’s Edition

Alcuni rivenditori selezionati offriranno anche il Pacchetto mascotte, che include una serie di toppe e un portachiavi di Hawt Dawg Man, la mascotte di Life is Strange, per personalizzare lo zaino di Sean all’interno del gioco. Maggior informazioni sono reperibili su www.BuyLiS2.com (i link diretti ai siti dei rivenditori verranno aggiunti alla pagina non appena saranno disponibili).