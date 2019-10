Life Is Strange 2: il quinto episodio è quasi finito, dice il co-director Michel Koch

Non manca molto anche alla conclusione di Life Is Strange 2, secondo capitolo dell'apprezzata avventura degli sviluppatori di Dontnod. Il gioco ha avuto un'uscita molto diradata nel tempo, ma per fortuna i giocatori potranno mettere a breve le mani sul quinto ed ultimo episodio della storia.

Il co-director nonché art director del gioco, Michel Koch, ha infatti affidato a Twitter un importante aggiornamento sul videogame, che stando alle sue parole sarebbe quasi finito, e dunque quasi pronto per l'arrivo sulle nostre console e PC.

"Parto domani per una lunga vacanza. EP5 è quasi fiito e il team sta lavorndo duramente per rifinirlo e sistemare i bug. Sono estremamente orgoglioso di questo episodio e del nostro fantastico team. Non vedo l'ora che voi scopriate come finisce il viaggio dei fratelli (e di scoprire come finisca per ciascuno di voi)".

La data d'uscita di Life Is Strange 2 episodio 5 è fissata per il 3 dicembre, mentre l'episodio precedente era arrivato ad Agosto, annunciato addirittura nel corso della Gamescom. Lo stesso co-director del gioco, aveva recentemente spiegato la distanza tra un capitolo e l'altro di Life Is Strange 2.

Che ne pensate della situazione? Come giudicate finora Life Is Strange 2, e cosa vi aspettate dalla fine del videogioco?