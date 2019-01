Life is Strange 2: impossibile acquistare gli episodi singoli, insorge la protesta dei fan

Tempi difficili per Dontnod Entertainment che, dopo aver acquistato la cieca fiducia dei fan in passato, è ora costretta a vedersela con la veemente protesta di numerosi giocatori che si sono visti impossibilitati nell'acquisto dei singoli episodi di Life is Strange 2.

Come potete notare tramite i vari tweet che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, sono numerosi i messaggi dei giocatori in collera per essersi accorti di dover acquistare forzatamente il bundle degli episodi 2-5 di Life is Strange 2 (il secondo capitolo è stato pubblicato soltanto ieri, 24 gennaio). Dontnod, dal canto suo, è rimasta sospettosamente in silenzio prima di, finalmente, fornire una dovuta risposta ai giocatori e spezzare la tangibile tensione fra fanbase e sviluppatori che si era ormai creata nell'aria.

"Comprendiamo il fatto che molti di voi si aspettavano di poter acquistare l'episodio 2 individualmente. Siamo spiacenti per non aver risposto più rapidamente, ma ieri abbiamo speso del tempo a leggere e ad assimilare tutti i vostri pensieri riguardo alla questione.

Con Life is Strange: Before the Storm, così come accade con molti altri giochi episodici su Steam (per quanto, in realtà, anche su console è stato deciso di distribuire gli episodi in bundle, ndr), l'unica opzione era quella di vendere l'intera stagione. Con Life is Strange 2, abbiamo pensato che con il cambio di protagonisti alcuni di voi avrebbero voluto provare l'episodio 1 prima di acquistare tutto il gioco, quindi abbiamo proposto il singolo capitolo e il bundle 2-5, nonché l'intera stagione. Abbiamo cercato di rendere il tutto chiaro sullo store, ma ora ci accorgiamo che vostra richiesta è per la vendita dei singoli episodi. Siamo contenti che questo aspetto sia stato chiarito nella nostra comunicazione e ci scusiamo sinceramente".

Detto questo, Dontnod dichiara di non aver ancora pensato ad una soluzione che possa accontentare tutti. La casa di sviluppo farà prossimamente le sue valutazioni, ed eventualmente aggiornerà i giocatori in merito alla controversa situazione creatasi.