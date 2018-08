Life is Strange 2 in azione nel primo video gameplay dalla Gamescom!

L'universo di Life is Strange si espande con l'arrivo di una nuova emozionante storia, che parla di famiglia e di passaggio all'età adulta, creata dal team di LIS presso Dontnod Entertainment...

"Nel trailer di Life is Strange 2 che abbiamo pubblicato ieri vi abbiamo presentato Sean e Daniel Diaz, due fratelli che partono per un pericoloso viaggio negli Stati Uniti dopo un tragico evento che ha cambiato per sempre le loro vite. Oggi pubblichiamo invece un video di 19 minuti del gameplay di "Seattle", il primo capitolo dell'Episodio 1. Questa è la stessa sequenza di gioco che potranno provare i fan che parteciperanno alla Gamescom questa settimana, scoprendo così l'inizio dell'avventura dei fratelli Diaz e un nuovo potere che cambierà per sempre le vite di Sean e Daniel."

Il primo episodio di Life is Strange 2 sarà disponibile dal 27 settembre su PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Nella giornata di ieri Dontnod ha pubblicato il primo trailer di Life is Strange 2.