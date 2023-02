Life is Strange 2 arriva su Nintendo Switch: il momento è giunto

L'attesa per l'arrivo di Life is Strange 2 su Nintendo Switch è finalmente giunto al termine e, come preannunciato dall'apposito trailer di qualche settimana fa, la penultima iterazione della celebre saga di Square Enix è finalmente arrivata su Nintendo Switch, per la gioia dei possessori della console ibrida e non solo.

La tanto attesa produzione videoludica che ha saputo conquistare la critica e l'utenza (anche grazie ai suoi predecessori) è disponibile da oggi, 2 febbraio 2023, anche sulla console ibrida di Nintendo. "Un tragico incidente scatena il potere telecinetico del tuo fratellino Daniel, costringendoti a fuggire di casa con la polizia alle calcagna!".

È questo l'incipit dell'avventura pubblicata da Square Enix, che porterà i giocatori che compreranno il gioco nella sua versione concepita per Nintendo Switch a vestire i panni del sedicenne Sean. Il tutto, però, richiederà agli utenti di liberare la memoria della propria console, vista la grande mole di spazio richiesta dal titolo. Infatti, Life is Strange 2 richiederà 26.5 GB di spazio. Si tratta di un quantitativo di dati esoso, soprattutto a fronte dello spazio di archiviazione disponibile senza ricorrere all'utilizzo di memorie d'archiviazione esterne.

Al di là di questa problematica, però, Nintendo Switch si appresta ad accogliere un'avventura dall'alto potenziale narrativo, giocabile adesso anche in modalità portatile sull'ecosistema Nintendo. Infine, Life is Strange 2 sarà venduto al lancio al prezzo di 31,99 euro. Mentre gli utenti avranno modo di rivivere questo viaggio o di portarlo al termine per la prima volta su Switch, i nuovi rumor su Life is Strange 3 riaccendono le speranze dei fan, andando a rivelare quelle che potrebbero essere alcune delle possibili novità in termini di numero di episodi e molto altro ancora.