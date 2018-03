Life is Strange 2: nuovi dettagli su storia e personaggi arriveranno nei prossimi mesi

In contemporanea con l'arrivo di, episodio bonus di Life is Strange Before The Storm ha rivelato che prestosvelerà i primi dettagli sul prossimo gioco della serie, già da tempo in fase di sviluppo.

Tramite un messaggio pubblicato sul Tumblr ufficiale di LIS leggiamo infatti che "Il testimone è passato nuovamente nelle mani di Michel Koch e Raoul Barbet del team Dontnod Entertainment, i creatori del titolo originale che hanno dedicato i loro ultimi due anni alla creazione del prossimo capitolo di Life is Strange. Non vediamo l’ora di presentarvi una nuova emozionante storia con dei nuovi personaggi nei mesi futuri."

Da oggi è disponibile nei negozi anche Life is Strange Before The Storm Limited Edition, questa edizione include il gioco completo in edizione Deluxe (con l'episodio bonus Addio), artbook a colori con le immagini di Life is Strange Before the Storm e la colonna sonora originale su CD.