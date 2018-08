Life is Strange 2: personaggi, storia, setting, le novità dalla Gamescom (Video Anteprima)

Nuova storia e nuovi protagonisti per Life is Strange 2: la nuova serie a episodi di Dontnod Entertainment si mostra per la prima volta alla Gamescom 2018. Noi c'eravamo e vi raccontiamo tutte le novità sul gioco con una Video Anteprima.

Dopo il grande successo riscosso da Life is Strange, Dontonod Entertainment propone una seconda stagione con nuovi personaggi, ambientazioni inedite e nuovi temi di fondo, mantenendo inalterato il fascino della serie.

I protagonisti del gioco saranno Sean e Daniel Diaz, due fratelli di 16 e 9 anni in fuga verso la libertà. Un incidente, però, obbligherà Sean a prendere una decisione molto critica: portare Daniel a Puerto Lobos, in Messico, cercando di proteggerlo a tutti i costi durante il lungo viaggio che dovranno affrontare insieme.

Le atmosfere, la colonna sonora e l'attenzione per i dettagli riportano alla mente lo stesso livello di cura profuso nella prima stagione, con tutte le carte in regola per consegnre una nuova avventura a episodi in grado si lasciare un solco in tutti i giocatori.

Ricordiamo che il primo episodio di Life is Strange 2 è atteso in uscita il 27 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se invece siete curiosi di vedere il gioco in azione, sulle nostre pagine trovate un video gameplay di oltre 19 minuti.