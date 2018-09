Life is Strange 2: il primo episodio è ora disponibile

Square Enix è lieta di annunciare che Life is Strange 2, il nuovo capitolo della pluripremiata serie acclamata dalla critica realizzata da Dontnod Entertainment, è ora disponibile. Il primo capitolo della nuova serie di Life is Strange 2, suddivisa in cinque episodi, è ora disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e su PC (Windows).

Scopri la storia di due fratelli, Sean e Daniel Diaz, rispettivamente di 16 e 9 anni, costretti a scappare dalla loro casa nella periferia di Seattle dopo un tragico evento che cambierà le loro vite per sempre. A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge l'arrivo di un nuovo, entusiasmante potere che avrà grandi ripercussioni su Sean e Daniel e sul loro rapporto fraterno. Le cose non torneranno mai più come prima.

La storia di Life is Strange 2 si dipana nel corso di un anno e inizia quando Sean e Daniel sono costretti a lasciare Seattle per andare nella città natale del loro padre, a Puerto Lobos, in Messico.

Vivere per strada è un'esperienza difficile e insegna che nulla è mai solo bianco o nero. Non ci sono scelte giuste e scelte sbagliate, esistono solo le tue scelte. Pondera con attenzione le tue decisioni, ricordando che Daniel è sempre lì a guardarti, imparando dai tuoi atteggiamenti! L'aspetto chiave di Life is Strange 2 è la dinamica dell'esempio fraterno che si instaura tra i due protagonisti. Le decisioni che prenderai nel primo episodio della stagione avranno conseguenze anche a lungo termine e trasformeranno il modo in cui Sean si relazionerà col fratellino Daniel nel corso dei quattro episodi successivi.

"Siamo incredibilmente felici di poter raccontare al mondo un nuovo capitolo della serie di Life is Strange, con una bellissima storia che tratta temi come il rapporto tra fratelli e quello del diventare adulti", hanno dichiarato Raoul Barbet e Michel Koch, Co-Creative Directors di Life is Strange. "Speriamo che i fan accolgano anche questa storia e i nuovi personaggi con la stessa passione che hanno dimostrato nei confronti della prima stagione".

Raoul Barbet, Michel Koch e il loro team di Life is Strange della Dontnod Entertainment ritornano con una nuova avventura narrativa che vi toccherà nelle corde dell'anima. Life is Strange 2 continua la tradizione della serie raccontando delle storie coinvolgenti di personaggi in cui è possibile immedesimarsi, con ambientazioni realistiche e problemi reali, il tutto condito con un elemento sovrannaturale. Una nuova storia che affronta temi quali il rapporto fraterno, la crescita, l'educazione di un bambino e le responsabilità che inevitabilmente arrivano quando si diventa adulti.

"Life is Strange è una serie alla quale siamo particolarmente affezionati qui alla Square Enix External Studios e siamo davvero fieri di poter presentare il primo episodio di Life is Strange 2 ai giocatori di tutto il mondo", afferma Jon Brooke, VP of Brand Marketing presso Square Enix External Studios. "È solo il primo, emozionante atto di una stagione tutta nuova di Life is Strange e ha un valore tutto suo all'interno del vasto universo interconnesso di Life is Strange che stiamo costruendo".