Life is Strange 2: pubblicato il primo trailer ufficiale del nuovo gioco di Dontnod

Nella giornata di oggi, Square-Enix e Dontnod Entertainment hanno finalmente pubblicato il primo trailer attesissimo trailer della seconda stagione di Life is Strange 2, il sequel diretto dell'avventura narrativa apprezzata da critica e fanbase.

Il trailer, che potete visionare in cima alla notizia, ci mostra i due fratelli protagonisti del seguito del gioco, ovvero Sean e Daniel Diaz, rispettivamente di 16 e 9 anni. Trovandosi nel mezzo di una fuga dalla polizia, Sean prende una decisione difficile: portare suo fratello a Puerto Lobos, in Messico. La vita di strada è pericolosa e i due saranno chiamati a prendere delle ostiche decisioni prendendo coraggiosamente parte ad un viaggio che metterà alla prova la loro fratellanza.

Il gioco includerà nuove location, personaggi, meccaniche di gameplay, e poteri inediti che i giocatori impareranno a conoscere lungo il corso dell'avventura.

Lasciandovi alla visione del trailer che vi abbiamo riportato in apertura, ricordiamo che Life is Strange 2 debutterà su PC, PS4 e Xbox One il 27 settembre con il suo primo episodio. Il gioco includerà in tutto cinque episodi. In calce alla notizia potete inoltre dare un'occhiata ad una nuova galleria di immagini.