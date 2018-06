Life is Strange 2 sarà svelato entro i prossimi due mesi

Come segnalatoci dai nostri colleghi in trasferta a Los Angeles, durante la presentazione di Le fantastiche avventure di Captain Spirit, Dontnod Entertainment ha rivelato che il reveal di Life is Strange 2 è previsto indicativamente entro i prossimi due mesi.

L'indicazione è certamente vaga e generica ma possiamo ipotizzare che LIS2 possa venire presentato durante la Gamescom di Colonia (in programma ad agosto) o comunque, ovviamente, durante l'estate, basandoci esclusivamente su quanto dichiarato durante l'evento.

Life is Strange 2 è stato annunciato lo scorso anno per poi sparire dai radar, l'annuncio di Le fantastiche avventure di Captain Spirit, titolo ambientato nell'universo di Life is Strange, ha per forza di cose riportato il sequel sotto i riflettori. Cresce dunque l'attesa per il sequel di uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni, la sperenza è che LIS 2 Episodio 1 possa essere pubblicato entro la fine dell'anno.