Life is Strange 2: il secondo episodio arriva a gennaio 2019

Dopo averi aggiornato precedentemente sullo stato dei lavori, Dontnod Entertainment ha ufficialmente annunciato che il secondo episodio di Life is Strange 2 sarà pubblicato nel corso del mese di gennaio 2019.

"Tutti noi abbiamo a cuore il progetto di Life is Strange, ed è per questo motivo che non intendiamo affrettarne lo sviluppo per poi non rispettare gli standard qualitativi e non regalare a voi giocatori l'impatto emotivo che meritate", ha dichiarato la software house in una nota. "Per questo non abbiamo finora annunciato una data di lancio ufficiale: vogliamo essere nella posizione di pubblicare qualcosa di cui andare fieri, e che voi potrete ricordare per sempre.

Capiamo che vi aspettate che gli episodi vengano pubblicati con la stessa cadenza della prima stagione di Life is Strange. Data l'ambizione di Life is Strange 2, tuttavia, quel quel ritmo non sarà più applicato per poter raggiungere la qualità di storytelling e di gameplay che desideriamo, e che voi meritate.

Detto ciò, vi possiamo confermare ufficialmente che l'Episodio 2 uscirà a gennaio 2019, ma vi diremo di più a metà dicembre di quest'anno".

Il primo episodio di Life is Strange 2, "Roads", è ora disponibile per PC, PS4, Xbox One, mentre il secondo capitolo, intitolato "Rules", arriverà nel corso del mese di gennaio 2019.