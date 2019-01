Life is Strange 2: secondo episodio in arrivo, comunicato l'orario di pubblicazione

Come precedentemente annunciato da Dontnod Entertainment e Square Enix, il secondo episodio di Life is Strange 2 sarà reso disponibile nel corso del mese di gennaio.

Quest'ultimo, intitolato "Rules", sarà infatti disponibile su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo giovedì 24 gennaio. Recentemente, tramite l'account Twitter ufficiale di Life is Strange, il Team di sviluppo ha reso noto l'orario a partire dal quale il nuovo episodio sarà disponibile in tutto il mondo. In calce a questa news, trovate infatti il cinguettio in questione, al quale è allegata una mappa riassuntiva. Il fuso orario rilevante per il suolo italiano è quello CET (Central European Time). Potrete quindi mettere mano sul secondo episodio di Life is Strange 2 a partire dalle ore 18:00 del 24 gennaio. Siete ansiosi di poterlo giocare?

Vi rammentiamo che in esso proseguirà la narrazione delle vicende che hanno per protagonisti i giovani fratelli Sean e Daniel Diaz. Per chi ancora non avesse giocato il primo episodio di Life is Strange 2 e fosse curioso di saperne qualcosa di più, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di "Roads", a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli. Infine vi rammentiamo che è disponibile Le Avventure di Captain Spirit, episodio introduttivo alle vicende narrate in Life is Strange 2.