Life is Strange 2: il secondo episodio è ora disponibile su PS4, Xbox One e PC

Square Enix è lieta di annunciare che l’Episodio 2 di Life is Strange 2, Rules, è disponibile a partire da oggi su Xbox One, PlayStation 4 e PC (Windows).

Il secondo episodio Rules si svolge a pochi mesi dagli eventi del primo. I fratelli Sean e Daniel stanno fuggendo dalla polizia dopo il tragico incidente di Seattle e l’apparizione di uno strano potere sovrannaturale. La storia di Life is Strange 2 si dipana nel corso di un anno, durante il quale i fratelli attraversano gli Stati Uniti per cercare di arrivare in Messico.

Il potere ha un ruolo centrale nella trama di questo episodio, mentre Daniel inizia pian piano ad abituarcisi. I fratelli dovranno allenarsi a controllare le abilità di Daniel, ma allo stesso tempo dovranno nasconderle da un mondo che non le comprenderebbe. Stabiliranno quindi delle regole ben precise: Non mostrare mai il potere in pubblico. Non parlarne con nessuno. Fuggi dai pericoli. Daniel riuscirà a nascondere la verità da chi lo circonda? O la tentazione di esplorare di più il suo potere sarà un peso troppo grande per lui? Romperà le regole nel momento del bisogno?

“Uno dei temi principali di Life is Strange 2 è la crescita e le regole che a volte si devono seguire o rompere, specialmente se si è in fuga come Sean e Daniel. In questo episodio il potere sarà un elemento molto interessante con cui i fratelli dovranno fare i conti. Ci permette infatti di creare delle situazioni coinvolgenti che faranno evolvere il rapporto tra i due fratelli. Non vediamo l’ora che i giocatori scoprano le nuove ambientazioni e i personaggi che i due fratelli incontreranno in questo episodio”, hanno dichiarato Michel Koch e Raoul Barbet, Co-Creators and Directors di Life is Strange 2. “E, ovviamente, siamo felici di poter offrire ai giocatori l’opportunità di rincontrare Chris, il nostro amato protagonista de Le fantastiche avventure di Captain Spirit. Consigliamo vivamente a tutti di giocare a questo titolo prima dell’Episodio 2 per un’esperienza ottimale. E poi è gratis!”.

Captain Spirit, il protagonista de Le fantastiche avventure di Captain Spirit, un'esperienza narrativa breve gratuita disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC (Windows), ritornerà nell’Episodio 2 di Life is Strange 2. Mentre cercano riparo dalle temperature invernali rigide, Sean e Daniel incontreranno il vicino di casa Chris Eriksen e anche il suo alter ego, ovvero il supereroe Captain Spirit. L’Episodio 2, inoltre, tiene conto dei salvataggi dell’avventura gratuita, e certe azioni compiute ne Le fantastiche avventure di Captain Spirit avranno delle pesanti ripercussioni su di esso.

“Le fantastiche avventure di Captain Spirit è un titolo molto importante del nostro portfolio. Siamo tutti molto legati a Chris e alla sua storia, e siamo lieti di riproporla nell’Episodio 2”, ha affermato Jon Brooke, Co-Head di Square Enix External Studios. “L’Episodio 2 di Life is Strange 2 è un momento cruciale della storia e questa stagione diventerà sempre più intensa da qui in poi”.