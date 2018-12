Life is Strange 2 si mostra nel trailer con i riconoscimenti della stampa

Per festeggiare il successo del primo episodio di Life is Strange 2, Roads, Dontnod e Square Enix hanno pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale.

Mentre scorrono le immagini tratte dalla prima parte dell'avventura dei fratelli Sean e Daniel Diaz, vengono mostrati gli entusiastici pareri degli esponenti della critica. "Vogliamo ringraziare tutti voi che ci avete giocato e non vediamo l’ora di vedere i vostri commenti sui prossimi episodi della nostra avventura", scrive Dontnod nel comunicato ufficiale.

Gli sviluppatori hanno inoltre aggiunto di essere molto onorati per aver ricevuto due nomination ai Game Awards 2018, che si svolgeranno questa notte a partire dalle 02:30. Life is Strange 2 - Episodio 1 è in lizza per i premi delle categorie Miglior Narrativa e Games for Impact (per il messaggio sociale e il significato). Nella prima dovrà vedersela con giochi del calibro di God of War, Red Dead Redemption 2, Marvel's Spider-Man e Detroit: Become Human. Riuscirà a spuntarla, secondo voi?

Il secondo episodio di Life is Strange 2, intitolato Rules, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC entro la fine del mese di gennaio 2018. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di scaricare e giocare a Le Fantastiche Avventure di Captain Spirit, titolo gratuito che funge da prologo all'intera seconda stagione.