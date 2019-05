Life is Strange 2: attriti fra Sean e Daniel nel trailer del terzo episodio "Wastelands"

Dopo il teaser anticipatorio mostrato nelle scorse settimane, Square-Enix e Dontnod Entertainment hanno finalmente pubblicato il trailer in versione integrale di Wastelands, il terzo episodio di Life is Strange 2.

Wastelands prosegue l'arco narrativo di Sean e Daniel Diaz alcuni mesi dopo che i due ragazzi sono fuggiti da Beaver Creek. I due fratelli dovranno imparare a vivere ai margini della società nel momento in cui si uniscono ad una comunità di vagabondi nelle foreste della California con cui rimangono coinvolti in un traffico illegale di cannabis. In questo contesto, il rapporto fra Sean e Daniel verrà messo nuovamente alla prova quando le relazioni con gli altri membri del gruppo andranno a creare degli attriti. Sarà questa una occasione di crescita per entrambi, nel mentre i giocatori scopriranno se i fratelli rimarranno ancora uniti o se decideranno di separare qui i propri sentieri.

Lasciandovi alla visione del trailer, che trovate in cima alla notizia con tanto di sottotitoli in italiano (attivabili tramite l'apposita opzione su YouTube), ricordiamo che il terzo episodio di Life is Strange 2 arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 9 maggio, mentre i due restanti capitoli saranno lanciati rispettivamente il 22 agosto e il 4 dicembre. Dontnod ha recentemente dichiarato di essere al lavoro su due nuovi giochi non ancora annunciati.