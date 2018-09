Life is Strange 2: Video Recensione Episodio 1 - Roads

Dopo diversi mesi di attesa, finalmente Life is Strange 2 ha fatto il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo aver mosso i primi passi nella nuova avventura di Dontnod Entertainment, vi raccontiamo le nostre impressioni sul primo episodio intitolato "Roads".

Life is Strange 2, atteso sequel di una delle avventure narrative più apprezzate di questa generazione, decide di voltare pagina. Almeno dal punto di vista del racconto e dei protagonisti. Quella che vivremo nel seguito è infatti la storia di Sean e Daniel, due giovani ragazzi in fuga. Un racconto di formazione che corre lungo le strade della west coast, e che sembra avere tutte le carte in regola per emozionare e coinvolgere i giocatori.

Quello del fratello maggiore è un ruolo tanto "scomodo" quanto interessante da interpretare, dal momento che ogni scelta che compiremo avrà delle ripercussioni concrete sul co-protagonista e sul suo carattere. Da segnalare anche un comparto grafico notevolmente migliorato, arricchito da nuovi effetti di luce e da una direzione artistica molto convincente. Le prime impressioni sono positive, e non vediamo l'ora di provare i capitoli successivi per conoscere lo sviluppo della storia e approfondire le meccaniche di gioco.

Vi lasciamo con la nostra Video Recensione del primo capitolo di Life is Strange 2, riportata in cima alla notizia.