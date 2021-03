Life is Strange 3: un leak svela protagonisti e trama del gioco?

Il nuovo e attesissimo Life is Strange 3 avrà nuovi poteri e un cast diverso, questo è quanto condiviso da Square Enix in attesa dell'annuncio ufficiale previsto per questa settimana. Un leak svela però ora informazioni piuttosto interessanti.

Secondo quanto emerso dalle pagine di ResetERA, la protagonista del gioco sarà Alex, asioamericana bisessuale che verrà accompagnata nella sua avventura da Gabe, il fratello più grande. Alex possiede poteri paranormali come la possibilità di controllare le emozioni, non mancheranno in questo senso riferimenti a Life is Strange e Life is Strange 2 e la stessa città del Midwest che fa da sfondo alle vicende ricorderà molto la città del primo LiS.

Alex è cresciuta in una casa famiglia e il gioco narrerà vicende legati agli aspetti sociali e psicologiche di legate proprio al passato di Alex, inoltre si tra le tematiche si parlerà anche di salute mentale e demenza. Ci saranno due opzioni di romance, inoltre si parla di un comparto tecnico migliorato rispetto al passato, in particolare per quanto riguarda le animazioni.

Life is Strange 3 verrà annunciato giovedì 18 marzo, seguiremo l'evento Square Enix Presents su Twitch dalle 17:00, in questa occasione ne sapremo di più sul terzo episodio della serie Life is Strange.