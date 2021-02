Life is Strange 3: rumor su protagonista, sviluppatori e numero di episodi

Dopo le voci di corridodio diffuse da Emily Rodgers nelle scorse settimane, ecco che si torna a parlare nuovamente di Life is Strange 3. Un nuovo rumor potrebbe aver svelato diverse informazioni cruciali sul progetto, tra cui quelle riguardanti la nuova protagonista, il cambio di sviluppatori ed il numero di episodi in cui si dipanerà l'avventura.

I nuovi dettagli sono saltati fuori su ResetEra all'interno di un post pubblicato dall'utente "Bing", la cui affidabilità è stata poi confermata dai moderatori del forum. Stando a quanto condiviso, Life is Strange 3 è sviluppato non da Dontnod ma da Deck Nine (confermando così quanto detto da Emily Rogers) in Unreal Engine 4, e si costituirà di cinque episodi in totale. Il nome provvisorio che circola internamente è Life is Strange: True Colors, e apparentemente vedrà un ritorno all'ambientazione di una piccola città simile al gioco originale.



La protagonista principale - prosegue l'insider - sarà Alex, una donna asiatico-americana i cui poteri speciali le permettono di leggere nella mente delle persone. Un dettaglio che si pone sullo stesso piano degli altri capitoli del franchise, in cui i personaggi che impariamo a conoscere posseggono sempre qualche tipo di capacità sovrannaturale.



Life is Strange 3 doveva originariamente essere annunciato lo scorso anno, secondo il rumor, ma è stato posticipato a causa della pandemia di coronavirus. Il gioco sarebbe previsto anche per Nintendo Switch, console sulla quale arriverebbero poi anche i giochi precedenti della serie.

Nonostante le informazioni siano state verificati dai moderatori di ResetEra, vi invitiamo come sempre a prendere la notizia con le dovute cautele, nell'attesa che sia Square-Enix a pronunciarsi sul futuro di Life is Strange.