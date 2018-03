Life is Strange: annunciata la serie a fumetti ufficiale di Titan Comics

hanno annunciato la realizzazione di una serie a fumetti dedicata a Life is Strange

La miniserie sarà composta da quattro volumi, approfondirà "la storia degli amati personaggi" del videogioco e verrà curata da Titan Comics, casa ormai veterana del settore che si è già occupata degli adattamenti di Sea of Thieves e Bloodborne, giusto per citarne alcuni.

Queste, purtroppo, sono le uniche informazioni in nostro possesso al momento, pertanto non sappiamo se verrà adattata la trama del titolo di Dontnod o verrà proposta una continuazione degli eventi. Titan Comics e Square Enix, in ogni caso, hanno assicurato che ulteriori dettagli verranno forniti presto. Vi terremo aggiornati al riguardo.

Life is Strange è disponibile dal 2015 ed è stato capace di vendere oltre 3 milioni di copie. L'anno scorso, invece, ha debuttato Life is Strange: Before the Storm, riuscito prequel in tre episodi (più uno bonus) sviluppato da Deck Nine Games.