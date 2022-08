Life is Strange: la Arcadia Bay Collection ha una data su Nintendo Switch

Dopo aver dato a Takashi Tokita l'opportunità di svelare un retroscena sulla genesi del Remake di Live a Live, Square Enix si rivolge ai tanti appassionati di Life is Strange per annunciare la data di lancio della Arcadia Bay Collection su Nintendo Switch.

La raccolta comprende le versioni rimasterizzate dell'originario Life is Strange e dell'espansione Life is Strange Before the Storm, tanto in edizione digitale quanto in versione fisica.

La Arcadia Bay Collection include quindi i due giochi completi, dei miglioramenti alla grafica e ai modelli poligonali di scenari e personaggi, delle animazioni rese più realistiche dall'utilizzo del motion capture facciale e tutti i brani della colonna originale.

Quanto al gameplay, l'utenza Switch potrà accedere all'intera esperienza ludica confezionata dagli studi Don't Nod, con una storia guidata dalle proprie scelte, dei finali multipli, la possibilità di riavvolgere il tempo con Max o di sfruttare l'arguzia di Chloe per venire a capo degli enigmi offerti dal titolo.

Il lancio dell'Arcadia Bay Collection di Life is Strange e LiS Before the Storm è previsto per il 27 settembre su Nintendo Switch. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Life is Strange Remastered Collection.