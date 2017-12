Life is Strange arriva su iPhone e iPad questa settimana

sarà disponibile su App Store da giovedì 14 dicembre, compatibile con iPhone, iPad e iPod Touch. Il gioco può essere ora ordinato in anteprima al prezzo di 3,49 euro per il primo episodio, con i capitoli 2-5 in vendita come acquisti in-app.

La versione in download include dunque solamente il primo episodio, gli episodi 2-3 e saranno scaricabili il giorno di lancio (al prezzo di 3,49 euro l'uno) mentre i capitoli 4 e 5 arriveranno nel 2018, acquistando il Season Pass è possibile risparmiare il 10% sul prezzo totale di acquisto.

Il gioco è disponibile per il preload su App Store, il file pesa 938 MB, Life is Strange sarà tradotto esclusivamente in lingua inglese, al momento non è stato confermato il supporto per ulteriori idiomi.