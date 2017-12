Dopo aver confermato nella giornata di ieri l'imminente lancio del terzo espisodio diha finalmente annunciato la data di uscita:sarà disponibile a partire dal prossimo 20 dicembre su PC, Playstation 4 e Xbox One.

Con questo capitolo si conclude così l'apprezzata mini-serie prequel incentrata sulle vicende di Chloe e Rachel. In apertura potete osservare un breve teaser che anticipa l'uscita del trailer vero e proprio, in arrivo domani. Ricordiamo, infine, che Deck Nine Games pubblicherà nel corso del 2018 un episodio bonus riservato ai possessori della Deluxe Edition, intitolato Addio, in cui i giocatori indosseranno i panni di di una giovane Max Caulfield.